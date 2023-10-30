Українські воїни поцілили у броньований ворожий тягач.

Втрати ворога на 30 жовтня 2023 року зросли - на півдні одеські гвардійці уразили броньований тягач російських окупантів, який називають "Ведмедем".

Про це повідомила прес-служба Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. "Нацгвардійці вполювали "Ведмедя". На південному напрямку аеророзвідниками 11-ї бригади ім. Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України уражено броньований тягач військ РФ", - йдеться у повідомленні.

Українські військові оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як ворожа техніка, у яку згодом влучили українські захисники, пересувається дорогою.

Важливі новини про бойові втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, на південному напрямку одеські гвардійці "мінусли" ворожу РЕБ. Було оприлюднено відео, на якому зафіксовано, як серед зелених насаджень ховається ця техніка, але попадає у поле зору українських захисників. Бійцями 11-й бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України було уражено цю станцію РЕБ противника та ракетно-артилерійське озброєння.

Раніше одеські гвардійці знищили спостережний пункт ворога - на одному з напрямків влучили у спостережний пост військ РФ, оснащений комплексом дальнього відеотепловізійного спостереження "Муром", який в Україні називають "оком Мордору".

Довідка УНІАН. Артилерійський тягач КамАЗ-63501АТ "Ведмідь" на шасі призначений для транспортування гармат, з розміщенням та транспортуванням розрахунку та боєприпасів. Він обладнаний механізмом навантаження та вивантаження (кран-маніпулятор ІМ-50) вантажністю до 2 тонн із вильотом стріли до 6,14 м.

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