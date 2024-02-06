Супротивник за добу на частині фронту втратив, зокрема, понад 30 одиниць військової техніки.

На Таврійському напрямку за добу втрати ворога на 6 лютого 2024 року великі завдяки воїнам Збройних сил України - ліквідовано понад 400 супротивників.

Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram. "Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 483 особи та 34 одиниці військової техніки (не враховуючи БПЛА) - це, зокрема, 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 7 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки", - повідомив Тарнавський.

Крім того, серед знищеного озброєння росіян - 3 станції радіоелектронної боротьби "Гарпія". Також українські воїни уразили й знищили 1 склад боєприпасів. "Нейтралізовано (посаджено) 190 БПЛА різних типів", - відзначив Тарнавський.

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При цьому, в операційній зоні "Таврія" минулої доби російські окупанти завдали 21 авіаудару, провели 73 штурмові дії та вчинили 732 артилерійські обстріли. "Українські захисники й захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - додав бригадний генерал.

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Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника за увесь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну орієнтовно склали близько 390 тис. 580 загиблими, у тому числі 1020 осіб за минулу добу.

Протягом минулої доби, 5 лютого, на фронті між ЗСУ та окупантами відбулося 126 бойових зіткнень. Авдіївський напрямок залишається найгарячішим. Там ведеться найбільша кількість боїв. Нещодавно військовий аналітик, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий допустив можливість того, що ЗСУ покинуть Авдіївку через дефіцит снарядів.

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