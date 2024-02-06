Авдіївський напрямок залишається найтяжчим. Там ведеться найбільша кількість боїв.

Протягом минулої доби, 5 лютого, на фронті між ЗСУ та окупантами відбулося 126 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку захисники відбили 8 атак біля Синьківки Харківської області, де росіяни намагались прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку велись бої неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області. Українські сили відбили 20 атак.

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На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 атак в поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області", - додали у відомстві.

Водночас на Мар’їнському напрямку бої велись неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак. На Запорізькому напрямку ворог здійснив 2 атаки в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії", - підсумували у Генштабі.

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Як розповіли у ЗСУ, га Бахмутському напрямку ворог намагається перейти на локальні штурми і малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів йде на так звані "м'ясні штурми".

Українські війська під Бахмутом розраховують воювати до кінця війни. Деякі з бійців кажуть, що у них не буде іншого вибору, окрім як воювати, поки війна не закінчиться, незважаючи на спроби уряду мобілізувати більше військ, щоб замінити тих, хто довгий час служить на фронті.

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