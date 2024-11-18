Також уражено 30 артилерійських систем та 15 танків.

Сили оборони України за минулу добу, 17 листопада, знешкодили 1 560 російських загарбників.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, станом на сьогодні втрати Росії у війні склали 722 тисяч 440 осіб. Крім того, наші війська спалили багато ворожої техніки, зокрема:

танків ‒ 9365 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 19059 (+38);

артилерійських систем – 20586 (+30);

реактивних систем залпового вогню – 1252;

засобів ППО ‒ 999;

літаків – 369;

гелікоптерів – 329;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19073 (+99);

крилаті ракети ‒ 2753 (+112);

кораблі/катери ‒ 28;

підводні човни - 1.

При цьому противник втратив 29428 (+107) автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3655 (+2) спеціальної техніки.

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що цієї зими окупаційні війська зосередяться на захопленні прифронтових українських міст за допомогою міських боїв. При цьому ворог хоче нівелювати переваги безпілотників ЗСУ та можливі обмеження використання своєї бронетехніки. Окупанти мають перевагу у артилерії, однак не можуть просуватись через атаки БПЛА Сил оборони.

Командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілів вважає, що в України є шанси деокупувати територію, яку захопили російські загарбники.

За даними української розвідки, у Росії посилюється проблема з дефіцитом молодших офіцерів.

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