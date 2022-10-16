Ситуація вирішиться в листопаді, коли в США повинні відбутися проміжні вибори до Палати представників.

Позиція США щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну може різко змінитися в 2023 році. Україну можуть навіть почати штовхати до переговорів з агресором. Це може статися після виборів, які пройдуть в США в листопаді.

Такою думкою в інтерв'ю УНІАН поділився директор Інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін.

Він припустив, якою буде картина світу в 2023 році для Європи. За словами Соскіна, лідери заходу прекрасно розуміють, що все залежить від того, чи вистоїть Україна.

"Особливо це розуміє група в адміністрації Байдена в США. І завдяки їм Україна і витримує цю страшну геноцидно-терористичну війну. Розуміють це у Великобританії. Тому вони будуть давати будь-яке озброєння Україні, щоб вона могла розбити путінську орду. Але є одне велике "але". Це листопад, і всі прогнози показують, що "трампісти" повинні перемогти в Конгресі. Швидше за все і в нижній палаті, і напевно у верхній палаті буде їх більшість", - зазначив експерт.

За словами соціолога, Україні потрібно поспішати, тому що складно припустити, як саме зміниться позиція США в кінці листопада і грудні, після проміжних виборів до Палати представників.

"Але, виходячи з дій нашого дорогого Ілона Маска, його цих всіх листів про те, що треба Крим віддати, грошей утримувати Starlink немає та інше. А Маск - він "трампіст". Він чітко рахує гроші, і він вже все прорахував. Тому він хоче бути лояльним для тих, хто переможе в листопаді. Тому, що йому треба дуже багато грошей, щоб вирішити свої питання. І по Tesla, і по Twitter, і по багатьом іншим проектам. Він чітко визначився вже, що він буде грати з тією групою. А значить він з Трампом поговорив. А значить він спілкувався з Путіним, ну може, хитро якось спілкувався - через двійника Путіна, або довірену людину або ще якось. Але те, що проведені були якісь переговори, те, що до нього прийшли величезні гроші зараз, близько трьох мільярдів прийшов якийсь внесок. Те, що навколо нього знаходиться кілька "червоних горобців" путінських, так би мовити миловидних жінок, це 100%", - зазначив Соскін.

Також соціолог додав, що Україні варто бути готовою до того, що в 2023 році позиція США може змінитися. Однак не варто забувати і той факт, що все може закінчитися поразкою для Путіна вже в цьому році:

"Ми повинні готуватися до того, що може змінитися позиція США починаючи з 2023 року, і Україні скажуть мовляв "хлопці, сідайте за переговори". Це може бути. Але з іншого боку, до 2023 року Путіну треба дожити, йому дуже важко, і фактично він не може 2022 рік закінчити поразкою. А в Україні у нього чітко видно поразку".

Скандал навколо Ілона Маска: що відомо

3 жовтня Ілон Маск запропонував Україні віддати Крим. Інженер написав, що мир нібито може наступити після того, як Україна відмовиться від тимчасово окупованого РФ півострова.

Маск отримав чимало критики не тільки від звичайних користувачів Twitter. На його "мирний план" реагували політики з усього світу, в тому числі і президент України Володимир Зеленський. Після шквалу критики інженер спробував виправдатися і написав, що він нібито підтримує Україну.

Однак на цьому скандал не закінчився. Після цього ЗМІ повідомили, що Маск міг спілкуватися з Путіним перед публікацією скандальних заяв про Україну. Сам інженер це спростовує.

Незабаром стало відомо, що Маск відмовив Україні у використанні Starlink в окупованому Криму. Через день з'явилася інформація про те, що інженер потрапив під слідство федеральної влади США, але не через скандал навколо України, а через історію з купівлею Twitter.

Крім цього, у вересні компанія Маска SpaceX направила лист в Пентагон з попередженням, що більше не може продовжувати фінансувати послуги Starlink. Незабаром стало відомо, що в Пентагоні обмірковують фінансування Starlink в Україні після заяви інженера. Однак вчора, 15 жовтня, Маск заявив, що вирішив продовжити фінансувати Starlink в Україні.

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