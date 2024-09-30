За словами Пєскова, ядерна доктрина РФ відкоригована, а "СВО" триває своїм ходом.

Кремль закликає надмірно не апелювати до змін у ядерній доктрині Російської Федерації в контексті так званої "спеціальної воєнної операції" в Україні. Про це заявив прес-секретар правителя РФ Путіна Дмитро Пєсков, інформують росЗМІ.

За його словами, СВО триває своїм ходом.

"Рішення про коригування ядерної доктрини важливе, всі зміни будуть формалізовані відповідним чином, і тут не потрібно щоразу шукати якісь ув'язки", - сказав спікер.

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Зміна ядерної доктрини Росії: що відомо

25 вересня стало відомо, що Росія внесла поправки до своєї доктрини ядерного стримування. Тепер Москва може завдати ядерного удару по неядерній державі навіть через запуск безпілотників.

Згодом прессекретар російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков роз'яснив зміни у ядерній доктрині РФ. За його словами, оголошені зміни щодо ядерної доктрини націлені донести сигнал "недружнім країнам".

Він також зазначив, що Росія є абсолютним гарантом ядерного стримування і не планує збільшувати свої ядерні запаси.

У свою чергу заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України, майор Максим Жорін пояснив дії Кремля щодо змін у ядерній доктрині. На його думку, такий шантаж росіяни можуть собі дозволити завдяки позиції Заходу.

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