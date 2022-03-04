Ніч у столиці минула відносно спокійно.

Мер Києва Віталій Кличко доповів про ситуацію в Києві за останню добу.

Відеозвернення опубліковано в його Telegram.

"Ніч у столиці минула відносно спокійно. Кілька разів працювали системи ППО", - зазначив він.

Кличко наголосив, що зараз місто живе у воєнному стані. Він звернувся до власників аптек з проханням продовжити роботу.

"Машини їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек "Фармація". І я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може! Це дуже важливо. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки", - додав він.

Кличко наголосив, що сполучення між лівим та правим берегом не зупинене, але містом краще зайвий раз не пересуватись.

"Нагадаю, в столиці, для сполучення між лівим і правим берегом відкриті Північний і Дарницький мости. Але, якщо немає крайньої потреби, утримайтеся від пересування містом. Задля власної безпеки. І не нехтуйте сигналом тривоги. Одразу спускайтеся в укриття", - резюмував він.

Також мер зазначив, що місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях – все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків.

Він запевнив, що лікарні міста забезпечені всім необхідним, лікарі перебувають на бойовому чергуванні.

Крім цього, Кличко нагадав, що працює гуманітарний штаб столиці для тих, хто хоче допомогти і хто потребує допомоги.

Як раніше повідомляв УНІАН, Генштаб попереджає, що основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва.

Також повідомлялося, що близько 00:30 Київ сколихнув потужний вибух, який чули в багатьох районах.

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