Подальша доля залишків ворожої техніки залежить від її стану, зазначили у Міноборони України.

Продовжується повномасштабна війна в Україні, і залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в нашій державі.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Зазначається, що виконуючи розпорядження Кабміну, оборонне відомство працює над розчищенням територій України від залишків російської техніки.

"Подальша доля залишків техніки залежить від її стану", - зазначили у Міноборони.

Відео дня

Інспектуючи їх, експерти міністерства разом із залученими консультантами перевіряють:

чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ;

чи може стати музейним експонатом або частиною виставок;

чи може бути утилізована, як брухт згідно з визначеними процедурами.

Перед тим, як знищена техніка оглядається експертами, її обов’язково обстежують вибухотехніки.

Триває війна - новини які сьогодні варто знати:

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України цілеспрямовано нищать логістичні шляхи ворога та техніку і живу силу противника. Станом на ранок 12 листопада відомо, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну знищено вже орієнтовно 5349 танків окупантів, 10073 бойових броньованих машин, 7559 артилерійських систем, 881 РСЗВ, 580 засобів ППО, 322 літаки, 324 гелікоптери, 5632 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 кораблі /катери, підводний човен, 11 тис. одиниць спецтехніки та автомобільної техніки й автоцистерн.

За даними Генштабу, протягом минулої доби авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Крім того, бійці з ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 засоби ППО ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: