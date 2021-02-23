Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

«Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення», - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські воїни давали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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Також повідомляється, що протягом минулої доби, 22 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Авдіївка окупанти відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення», - повідомили у прес-центрі.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку ворог здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій за допомогою ПОМ-2, використавши при цьому близько двох десятків мін.

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В передмісті Мар’їнки противник відкривав неприцільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а біля Первомайського – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного.

"Внаслідок обстрілу отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил", - розповіли у прес-центрі.

Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

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Автор: Денис Прядко