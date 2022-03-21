Російські окупанти розповідають, як їх розгромили бійці ЗСУ.

Військове командування РФ намагається приховати реальні втрати, а "200-ті" компенсує бойовиками з "ЛДНР".

Про це свідчить чергова розмова окупанта, перехоплена СБУ.

"Вчора тільки із зачистки повернулися: із 800 людей 150 вийшло", - на Херсонщині окупант розповідає другу про їхню операцію, яку вщент розгромили українські військові.

А інший обурюється тим, що його керівництво бреше Москві і доповідає про нібито 60-70% комплектування, хоча їх менше 20%: "… У нас реально з бригади останніх 5 машин приїхало. А було близько 100-120. 302 особи дорахуватися не можуть. І це не рахуючи тих, які поранені".

Раніше двоє бійців територіальної оборони та поліцейський узяли в полон десантника розхваленої російською пропагандою Псковської дивізії. Той розповів журналістам, як так звана "російська військова еліта" воює з цивільними та мародерствує.

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