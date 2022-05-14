Багатьом біженцям доведеться залишитися в місті.

У Львові готуються будувати будинки зі сховищами, які будуть розташовані прямо на поверхах.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Андрій Садовий.

За його словами, у Львові на цей час знаходиться понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них чимало поранених, також багатьом нікуди повертатися – будинки зруйновані, і вони, швидше за все, залишаться у Львові.

Зараз у місті актуальне житло для ВПО - як тимчасове, так і постійне, а також потужний реабілітаційний центр.

"На жаль, безпечних міст в Україні більше немає. Поки Російська недоімперія залишається нашим сусідом, кожен з нас потенційна мета. Але ця загроза не повинна зупиняти розвиток. Тому потрібно думати про безпечне майбутнє. Сьогодні на виконкомі було прийнято рішення про нові принципи будівництва у Львові. Тепер всі забудовники зобов'язані працювати за новими стандартами посиленої безпеки", - зазначив мер.

Так, за його словами, у всіх будівлях повинен бути підземний паркінг, облаштований для подвійного призначення.

"Його частину потрібно адаптувати для комфортного перебування протягом певного часу з можливістю обігріву. Окремі санвузли, розкладні крісла, місце для зберігання продовольства, резервуар для води. У частині існуючих паркінгів немає ліфтів, що робить його недоступним для людей з інвалідністю. Це теж врахували. Це стосується навчальних закладів та інших установ", - зазначив мер.

Також Садовий згадав досвід Ізраїлю в посиленій безпеці квартир.

"На кожному поверсі всередині квартири потрібно облаштувати захисну кімнату з мінімальною площею 9 квадратних метрів. Стіни і перекриття цього приміщення повинні бути з міцного армованого бетону. Вікна - захищати сталеві віконниці. Двері повинні витримувати тиск ударної хвилі. Це стандарти, які ми проводимо на рівні міста. Чи можливо це? Так, і світовий досвід це доводить. Безпека - пріоритет номер один. У нас немає іншого вибору", - зазначив він.

Нагадаємо, на Львівщині з'явиться друге модульне містечко для переселенців.

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