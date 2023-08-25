Журналіст розповів деякі деталі спецоперації, яка отримала назву "Синиця".

З'явилися нові фотографії вертольота Мі-8, який перегнали в Україну співробітники розвідки.

Знімки оприлюднив журналіст Артем Шевченко в себе на сторінці в соцмережі. Також він розповів деякі деталі цієї спецоперації. Так, за його даними, один з розвідників на фото і є автором і реалізатором піврічної операції, яка призвела 9 серпня 2023 до перельоту на підконтрольну Україні територію російського вертольоту Мі-8.

Як зазначив Шевеченко, цей вертольот зі складу 319 окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ (в/ч 13984).

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"Командир екіпажу вертольота, молодий офіцер, розумів з самого початку злочинність війни, розвʼязаної його агресивною державою, повірив нашим воєнним розвідникам і успішно перелетів на сторону добра, світла і справедливості", - написав журналіст.

Шевченко додав, що операція Головного управління розвідки під кодовою назвою "Синиця" була схожою з операцією "Діамант", яку провів у 1966 році ізраїльський Моссад, переконавши іракського пілота викрасти радянський Міг-21.

Операція з вертольотом Мі-8

Російський військовий вертоліт Мі-8 приземлився на одній з військових баз ЗСУ. Вертоліт повністю цілий, і його зможуть використовувати ЗСУ після детального огляду і вивчення обладнання.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що така подія дійсно мала місце, але ухилився від подробиць.

А 24 серпня глава української розвідки Кирило Буданов розповів деталі операції з російським вертольотом Мі-8, який приземлився в Харківській області.

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