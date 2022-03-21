Повідомляється про щонайменше 11 напрямків.

21 березня працюватимуть 11 гуманітарних коридорів евакуації з населених пунктів, де наразі російські окупанти ведуть інтенсивні обстріли. Йдеться про Маріуполь, Бердянськ, Козаровичи, Ворзель, Бучу, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші.

Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Маршрути евакуації з Маріуполя до Запоріжжя:

Бердянськ – Запоріжжя (Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27)

Мангушська громада – Запоріжжя (Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна")

Нікольське – Запоріжжя (Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23)

Маршрути евакуації в Київській області:

Козаровичи – Лютіж - Старі Петрівці - Нові Петрівці – Вишгород – Київ )Місце зборів: тренінговий центр ГУНП. До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд).

Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Мрія – Шпитьки – Петрушки - Білогородка (Місце зборів: вул. Садова, 13. Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки).

Буча – Ворзель – Михайлівка-Рубежівка – Забуччя – Дмитрівка - Капітанівка – Стоянка - Білогородка (Місце зборів: вул. Енергетиків, 12. Автобуси для евакуації будуть направлені з Білогородки. До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів,и розташованих поряд).

Велика Димерка – Богданівка – Рудня – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари. (Місце зборів: Будинок сільради, вул. Бобрицька, 1. Автобуси для евакуації будуть направлені з Броварів. До колони можна приєднатись на приватному транспорті з населених пунктів, розташованих поряд).

Маршрути евакуації в Луганській області:

Лисичанськ - Бахмут (Місце зборів: будівля ДСНС, вул. Сосюри, 324).

Сєвєродонецьк - Бахмут (Місце зборів: Будинок культури, вул. Хіміків, 28).

Гірське - Бахмут (Місце зборів: Будинок культури, вул. Першотравнева, 42 та вулиця Миру, 136).

Крім того, гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) будуть відправлені в Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Гірське, додав Тимошенко.

Нагадаємо, Росія готується до захоплення гуманітарної колони. Верещук вимагає від російської сторони припинити провокації та цинічні порушення міжнародного гуманітарного права.

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