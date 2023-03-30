Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Упродовж доби російські окупанти завдали по території України одного ракетного та три авіаційні удари, а також здійснили п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00. "Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних удари, здійснив 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

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Ракетні удари по Україні

У цьому році найбільшу ракетну атаку по Україні росіяни провели 9 березня. Тоді вони випустили 81 ракету, одна з яких влучила в житлову зону на Львівщині, внаслідок чого загинуло четверо людей. Дісталося й іншим українським областям.

А сьогодні представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, щ найближчим часом росіяни не будуть вдаватися до тактики масованих ракетних ударів по Україні.

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