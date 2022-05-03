За минулу добу російські окупанти 25 разів обстріляли Луганщину. Через бомбардування були пошкоджені будинки в Сєвєродонецьку, Оріховому, Золотому та інших населених пунктах Гірської громади.
Про ворожі удари розповіли представники Луганської обласної військової адміністрації в офіційному Telegram-каналі.
Сєвєродонецьк за минулу добу обстріляли вісім разів з артилерії. Спочатку ворог потрапив у три будинки на території старих районів міста. А потім окупанти завдали ударів по складському приміщенні, де виникла пожежа, і ще двом багатоповерхівкам. В одній з квартир снаряд не розірвався, і його змогли знешкодити піротехніки. З-під завалів вдалося дістати три людини.
Населені пункти Гірської громади окупанти штурмують цілодобово, тому точно встановити руйнування в результаті обстрілів не виходить. Однак у Луганській ОВА дізналися про десять спалених будинків у Оріховому та ще два — у Золотому. Інформація про постраждалих зараз перевіряється.
А що стосується обстрілів, то крім Сєвєродонецька і Гірської громади, удари наносили по Рубіжному і Попасній. У цих містах тривають активні бої.
Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай попередив про можливі масовані обстріли області 9 травня. Таким способом окупанти спробують задовольнити російського диктатора Володимира Путіна на День Перемоги, який щорічно відзначається в Москві.
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