Міська влада закликає громадян негайно повідомляти про місця з мітками.

Нанесення міток для коригування вогню окупантів є злочином і карається позбавленням волі на строк до 15-ти років.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"В Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 та 113 — державна зрада та диверсія", - йдеться у повідомленні.

Міська влада закликає громадян негайно повідомляти про місця з мітками, передавати фото до правоохоронних органів та інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетними до нанесення міток.

Раніше повідомлялося, що на територію України заїхали так звані "сплячі групи", члени яких знімали квартири і проживали там, чекаючи часу "Ч".

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