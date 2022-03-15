Сьогодні з-під завалів житлового будинку по вулиці Танкопія врятували 18 людей, троє людей загинули.

За сьогоднішню ніч окупанти обстрілювали Харків 65 разів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час інформаційного телемарафону.

Він розповів, що в Харкові за період війни знищено 600 житлових будинків, без урахування кількості адміністративних будинків, які знаходяться в історичному центрі міста. При цьому додав, що обстріли продовжуються і людей починає з'являтися на вулицях більше.

Синєгубов розповів, що сьогодні підрозділи ДСНС розбирають завали житлового будинку по вулиці Танкопія і вже врятували 18 людей з-під завалів, але, на жаль, троє людей загинули.

"Загроза дуже реальна. У нас всю ніч тривали обстріли міста Харкова: 65 разів - це артилерійські обстріли плюс ракетні обстріли", - розповів Синєгубов. Він зазначив, що було декілька десятків пожеж, в тому числі житлових будинків.

Говорячи про ситуацію в області, зокрема в Ізюмі, голова Харківської ОВА наголосив, що наразі "це найбільш напружений регіон". Зараз погоджується можливість евакуаційного коридору, а також коридору для доставки гуманітарного вантажу до міста. На околицях Ізюма тривають евакуаційні роботи щодо психоневрологічного диспенсеру, де близько 300 пацієнтів. "Цей диспансер повністю зруйнований, і люди там перебувати не можуть. Надіємось домовитись з окупантами щодо вивозу звідти людей", - наголосив Синєгубов.

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