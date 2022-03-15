За сьогоднішню ніч окупанти обстрілювали Харків 65 разів.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час інформаційного телемарафону.
Він розповів, що в Харкові за період війни знищено 600 житлових будинків, без урахування кількості адміністративних будинків, які знаходяться в історичному центрі міста. При цьому додав, що обстріли продовжуються і людей починає з'являтися на вулицях більше.
Синєгубов розповів, що сьогодні підрозділи ДСНС розбирають завали житлового будинку по вулиці Танкопія і вже врятували 18 людей з-під завалів, але, на жаль, троє людей загинули.
"Загроза дуже реальна. У нас всю ніч тривали обстріли міста Харкова: 65 разів - це артилерійські обстріли плюс ракетні обстріли", - розповів Синєгубов. Він зазначив, що було декілька десятків пожеж, в тому числі житлових будинків.
Говорячи про ситуацію в області, зокрема в Ізюмі, голова Харківської ОВА наголосив, що наразі "це найбільш напружений регіон". Зараз погоджується можливість евакуаційного коридору, а також коридору для доставки гуманітарного вантажу до міста. На околицях Ізюма тривають евакуаційні роботи щодо психоневрологічного диспенсеру, де близько 300 пацієнтів. "Цей диспансер повністю зруйнований, і люди там перебувати не можуть. Надіємось домовитись з окупантами щодо вивозу звідти людей", - наголосив Синєгубов.