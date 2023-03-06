У ЗСУ запевнили, що передислокація планова та не пов'язана з трагедією.

Підрозділ, в якому служив загиблий біля українсько-білоруського кордону Сергій Панасюк, перевели під Бахмут. Родичі вважають, що правду про смерть солдата хочуть приховати, але в ЗСУ запевнили, що передислокація планова.

Родичі загиблого у коментарі виданню "Українська правда" повідомили, що 1 березня підрозділ почали перекидати на Бахмутський напрямок, а Панасюк загинув 25 лютого. При цьому повідомляється, бійців "перевозили з серйозним супроводом, багатьом не дали навіть попрощатися з рідними".

Крім того, нібито бійцям не надали потрібної екіпіровки, через що довелося відкривати збори на тепловізори, амуніцію та інше. Також стверджується, що одним військовим сказали, що їх везуть на полігон в Житомирській області, а іншим – що на Запоріжжі.

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У Північному об'єднаному прес-центрі ЗСУ повідомили, що передислокація військової частини a7062 на схід планова і не пов'язана з трагедією.

"Передислокація військової частини a7062 здійснювалася плановою відповідно до рішення керівництва Збройних Сил України, з метою заміни рівнозначного підрозділу Сил територіальної оборони, який виконав бойове завдання на сході України та потребував відповідної заміни (ротації), забезпечення оборони та відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України на інших напрямках", - йдеться у відповіді на запит журналістів.

Загибель Сергія Панасюка - що відомо

Військовослужбовець тероборони Волині Сергій Панасюк загинув від вогнепального поранення в результаті перестрілки, яка сталася близько 5 ранку 25 лютого на спостережному посту поблизу села Тур на Ратнівщині - на кордоні з Білоруссю.

За словами інспектора сектору комунікації Нацполіції області Марини Балдич, постріли точно здійснювалися не з боку Білорусі. За фактом загибелі військового відомості внесено до ЄРДР за статтею про умисне вбивство.

У 33-річного загиблого залишилися дочка і син.

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