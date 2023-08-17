Батько окупанта назвав сина "мучеником", який загинув за Росію.

В Україні ліквідували одного з найвпливовіших палестинських бойовиків Рамі аль-Фарру, який воював на боці Росії.

Як повідомляє Newsweek, ліквідацію бойовика підтвердив його батьком Хайтам аль-Фарра. Він заявив, що його син загинув 5 серпня під час бойових дій в Україні. Це перший відомий випадок загибелі палестинця під час російсько-української війни.

Аль-Фарра займався "охороною військових, які розмінували територію" десь поблизу міста Бахмут. Батько заявив, що бойовик загинув, "рятуючи своїх поранених друзів".

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Аль-Фарра народився в Росії в 1994 році в сім'ї росіянки та батька-палестинця. Дитинство він провів в Секторі Гази в дитинстві, а підлітком повернувся до Російської Федерації. У 2007 році аль-Фарра виїхав з Гази та жив у Краснодарському краї.

Батько Аль-Фарри розповів, що бойовик мав і російське громадянство, і палестинський паспорт. На війну він нібито пішов добровільно, підписавши контракт з Міноборони Росії.

"Він загинув як мученик за велику Росію", - сказав виданню батько аль-Фарри, назвавши свого сина героєм.

Він назвав українські обстріли, в результаті яких загинув його син, "боягузливими", оскільки бойовик нібито "не воював, а займався розмінуванням".

Водночас палестинські ЗМІ пишуть, що аль-Фарра загинув у Росії. За однією з версій, це був ракетний удар, за іншою - вибух гранати у Москві.

Головний редактор російськомовного ізраїльського видання Newsru.co.il Євген Фінкель заявив, що сімейний клан аль-Фарра є "одним із найвпливовіших на півдні сектора Гази".

Втрати РФ - актуальні дані

Як повідомляв УНІАН, минулої доби знищено 480 російських окупантів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 256 050 осіб.

Також знищено багато ворожої техніки: БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24 за минулу добу),бойових броньованих машин ‒ 8398 (+18), артилерійський систем – 5169 (+17) , танків ‒ 4329 (+5), засоби ППО ‒ 486 (+1), крилаті ракети ‒ 1406 (+2), автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27).

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