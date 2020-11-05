Неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів.

Ситуація в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) помітно загострилась. Від початку поточної доби, 5 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили перемир'я, поранено військового.

Читайте такожСтали відомі імена двох загиблих на Донбасі військовихПро це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що поблизу Старогнатівки противник застосував стрілецьку зброю. А на ділянках неподалік населеного пункту Водяне ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 міліметри.

Неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ще два порушення зафіксовано поблизу населеного пункту Попасна. Тут противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок чого отримав осколкові поранення військовослужбовець. На цій же ділянці ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.

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Автор: Катерина Шварц