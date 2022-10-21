Їх вразила тактика терору, яку застосовує Росія проти України.

Ракетні обстріли та атаки дронів Російської Федерації по об'єктах критичної інфраструктури та міст України вразили західні країни. Тепер партнери хочуть якнайшвидше допомогти закрити українське небо.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

"Наші вороги почали нову тактику терору, використовуючи і крилаті, і балістичні ракети, а також дрони, особливо іранського виробництва, проти цивільних об'єктів. І це... вразило наших партнерів", – розповів він.

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За словами міністра оборони, партнери України навіть не обговорюють питання "втоми від війни".

"Навпаки, ми оперативніше обговорювали рішення, які зараз починаємо напрацьовувати із захисту українського неба", – додав Резніков.

Він зазначив, що Україна не отримає всі системи та озброєння одразу, бо для цього потрібен час.

"Але сьогодні партнери дуже амбітно дивляться на це завдання – допомогти закрити українське небо", – сказав міністр.

Російські удари по енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів російські окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.

В результаті масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів.

19 жовтня окупанти обстріляли Бурштинську ТЕС та енергооб'єкт у Вінницькій області.

На сьогодні вже близько 40% загальної енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджений в результаті російських обстрілів.

В офісі президента заявили, що з 20 жовтня по всій країні будуть вводитися обмеження на постачання електричної енергії.

Крім того, з 7:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроенергією.

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