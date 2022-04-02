Цілком ймовірно, українські бійці перебувають у Росії та Білорусі.

Вивезені окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України, які охороняли станцію, зараз можуть перебувати в Росії та Білорусі.

Про це розповіла дружина одного з полонених, повідомляє прес-служба "Енергоатома".

Зокрема, полонені можуть бути в російському Смоленську і білоруському Брагіні.

За інформацією подружжя, їх морять голодом, не дають води. Крім того, нічого не відомо про їх стан здоров'я, швидше за все, нацгвардійці потребують медичної допомоги.

"Сім'ї нацгвардійців стурбовані нелюдським поводженням з військовополоненими і вимагають якнайшвидшого повернення бранців додому! Такими діями Росія грубо порушує умови Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - зазначають у компанії.

Захоплення ЧАЕС: що відбувалося

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну надійшла інформація про захоплення російськими військовими Чорнобильської атомної електростанції.

9 березня внаслідок бойових дій електростанція перестала отримувати зовнішнє живлення, необхідне для безпечного зберігання відпрацьованого палива. Увімкнулися аварійні дизельні електрогенератори. Міжнародне агентство з атомної енергії втратило зв'язок з моніторинговими системами гарантій на ЧАЕС. Кілька разів зовнішнє живлення відновлювали працівники "Укренерго", проте окупанти знову його обривали.

Після понад трьох тижнів, ввечері 20 березня, вдалося провести часткову ротацію персоналу.

31 березня Державне агентство України з управління Зоною відчуження повідомило, що російські війська повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС.

Перед відходом окупанти мародерствували на ЧАЕС: вкрали, зокрема, чайники, кавоварки та комп'ютери. Крім того, вони забрали з собою групу полонених нацгвардійців.

2 квітня оперативний персонал ЧАЕС підняв над станцією український прапор.

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