Відомо, що росіяни забрали з собою п'ять з 15 контейнерів з обладнанням для ремонту і запчастинами, необхідними для станції.

Усе технологічне обладнання Чорнобильської АЕС працює, зокрема, системи контролю та моніторингу радіаційних показників.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на слова директора Чорнобильської АЕС Валерія Сейди.

"Усе технологічне обладнання Чорнобильської АЕС працює. Також у штатному режимі працюють всі системи контролю та моніторингу радіаційних показників", - повідомив Сейда.

Зазначається, що зараз на території ЧАЕС немає жодного російського військового: вони покинули станцію 31 березня до 20:00, забравши з собою нацгвардійців, яких тримали в полоні з моменту захоплення ЧАЕС.

Щодо стану станції після звільнення персонал поки не може оцінити втрати.

"Загальні втрати оцінити поки не можемо. Окупанти забрали з собою п'ять з 15 контейнерів з обладнанням для ремонту і запчастинами, необхідними для ЧАЕС. Що саме там було, ми поки сказати не можемо", - розповів директор ЧАЕС.

Він додав, що станція загалом працює у штатному режимі. Це стосується як об'єкту "Укриття", так і сховищ відпрацьованого палива.

Захоплення ЧАЕС: що відбувалося

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну надійшла інформація про захоплення російськими військовими Чорнобильської атомної електростанції.

9 березня внаслідок бойових дій електростанція перестала отримувати зовнішнє живлення, необхідне для безпечного зберігання відпрацьованого палива. Ввімкнулися аварійні дизельні електрогенератори. Міжнародне агентство з атомної енергії втратило зв'язок з моніторинговими системами гарантій на ЧАЕС. Кілька разів зовнішнє живлення відновлювали працівники "Укренерго", однак окупанти знову його обривали.

Після понад трьох тижнів, увечері 20 березня, вдалося провести часткову ротацію персоналу.

31 березня Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що російські війська повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС. Перед відходом окупанти мародерствували на ЧАЕС: вкрали, зокрема, чайники, кавоварки та комп'ютери. Окрім того, вони забрали з собою полонених нацгвардійців.

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