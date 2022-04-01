За словами директора, ЧАЕС загалом працює у штатному режимі / фото УНІАН

Усе технологічне обладнання Чорнобильської АЕС працює, зокрема, системи контролю та моніторингу радіаційних показників.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на слова директора Чорнобильської АЕС Валерія Сейди.

"Усе технологічне обладнання Чорнобильської АЕС працює. Також у штатному режимі працюють всі системи контролю та моніторингу радіаційних показників", - повідомив Сейда.

Зазначається, що зараз на території ЧАЕС немає жодного російського військового: вони покинули станцію 31 березня до 20:00, забравши з собою нацгвардійців, яких тримали в полоні з моменту захоплення ЧАЕС.

Щодо стану станції після звільнення персонал поки не може оцінити втрати.

"Загальні втрати оцінити поки не можемо. Окупанти забрали з собою п'ять з 15 контейнерів з обладнанням для ремонту і запчастинами, необхідними для ЧАЕС. Що саме там було, ми поки сказати не можемо", - розповів директор ЧАЕС.

Він додав, що станція загалом працює у штатному режимі. Це стосується як об'єкту "Укриття", так і сховищ відпрацьованого палива.

Захоплення ЧАЕС: що відбувалося

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну надійшла інформація про захоплення російськими військовими Чорнобильської атомної електростанції.

9 березня внаслідок бойових дій електростанція перестала отримувати зовнішнє живлення, необхідне для безпечного зберігання відпрацьованого палива. Ввімкнулися аварійні дизельні електрогенератори. Міжнародне агентство з атомної енергії втратило зв'язок з моніторинговими системами гарантій на ЧАЕС. Кілька разів зовнішнє живлення відновлювали працівники "Укренерго", однак окупанти знову його обривали.

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Після понад трьох тижнів, увечері 20 березня, вдалося провести часткову ротацію персоналу.

31 березня Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що російські війська повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС. Перед відходом окупанти мародерствували на ЧАЕС: вкрали, зокрема, чайники, кавоварки та комп'ютери. Окрім того, вони забрали з собою полонених нацгвардійців.

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