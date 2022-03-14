За наявною інформацією, на території Сирії відкриті центри вербування найманців.

Російські окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

За даними ЗСУ, зараз формуються загони сирійських найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів. За наявною інформацією, на території Сирії відкриті центри вербування найманців, де за останні дні завербовано більше тисячі осіб, близько 400 осіб вже прибули в РФ. Поблизу українського кордону в Ростовській (РФ) і Гомельській (РБ) областях розгорнуті табори для їх розміщення і підготовки.

"Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони стримують противника, завдають йому значних втрат у живій силі та військовій техніці, деморалізуючи його особовий склад як у районах ведення бойових дій, так і в районах формування резервів", - йдеться у заяві ЗСУ.

Нагадаємо, раніше РФ відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії та готує бійців з Лівії.

"Росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплатню від 300 до 600 дол. США", - повідомила раніше українська розвідка.

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