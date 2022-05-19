На думку радника голови Офісу Президента, Ізраїль усе одно не продав би Україні систему "Залізний купол".

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що Україні не підходить система "Залізний купол". Нашій країні потрібні сучасні системи протиповітряної оборони, які будуть спрацюють значно краще.

Про це він розповів в ефірі "24 каналу".

Арестович пояснив, що система "Залізний купол" добре працює, проте лише за конкретних обставин. В наших умовах вона не зовсім нам потрібна, вважає радник голови ОП.

"Залізний купол" – це дуже специфічна система озброєння. Вона добре працює виключно в ізраїльських умовах", - зауважив Арестович.

Як розповів політик, Росія фактично оточила Україну, мова йде про тисячі кілометрів, якщо брати до розрахунків й території нашої країни, що межує з Білоруссю. Ворог може вдарити з будь-якої точки, тому військовим Збройних Сил України потрібні більш сучасні системи протиповітряної оборони.

Окрім цього, зауважив Арестович, система "Залізний купол" дуже багато коштує. За ці гроші можна закупити універсальну зброю, яка ефективніше допоможе нашим захисникам відбивати ворожі атаки. Навіть якби "Залізний купол" і підходив для України, то Ізраїль не продав би нам таку систему, вважає радник голови ОП.

Що відомо про ізраїльський "Залізний купол"

"Залізний купол" - мобільна всепогодна система протиповітряної оборони розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems. Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам, у 2015 році система отримала можливість знищувати маневрені БПЛА.

Основне призначення системи "Залізний купол" - захист цивільного населення півдня та півночі Ізраїлю.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Ізраїль успішно випробував нову лазерну систему протиповітряної оборони. Наземна лазерна система під назвою Iron Beam ("Залізний промінь") розробляється як доповнення до системи "Залізний купол".

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