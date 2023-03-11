Головнокомандувач ЗСУ наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі обговорили постачання Україні боєприпасів та техніки.

Як повідомив Залужний у Telegram, під час телефонної розмови вони із Міллі обговорили низку важливих тем.

"Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони", - сказано у повідомленні.

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Зокрема, Залужний розповів Міллі про ситуацію на полі бою.

"Домовилися продовжувати діалог та спільну роботу", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Військова допомога США Україні

24 лютого 2023 року Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 2 мільярди доларів.

У січні президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. З них сформують один танковий батальйон.

Воїни ЗСУ проходять навчання з користування американськими бойовими машинами піхоти Bradley.

Конгрес продовжить тиснути на адміністрацію президента Джо Байдена щодо передачі винищувачів F-16 Україні.

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