Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі обговорили постачання Україні боєприпасів та техніки.
Як повідомив Залужний у Telegram, під час телефонної розмови вони із Міллі обговорили низку важливих тем.
"Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони", - сказано у повідомленні.
Зокрема, Залужний розповів Міллі про ситуацію на полі бою.
"Домовилися продовжувати діалог та спільну роботу", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Військова допомога США Україні
24 лютого 2023 року Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 2 мільярди доларів.
У січні президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. З них сформують один танковий батальйон.
Воїни ЗСУ проходять навчання з користування американськими бойовими машинами піхоти Bradley.
Конгрес продовжить тиснути на адміністрацію президента Джо Байдена щодо передачі винищувачів F-16 Україні.