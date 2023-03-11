Валерій Залужний поспілкувався телефоном з американським воєначальником / фото УНІАН

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі обговорили постачання Україні боєприпасів та техніки.

Як повідомив Залужний у Telegram, під час телефонної розмови вони із Міллі обговорили низку важливих тем.

"Докладно зупинився на питанні оборонних потреб України. Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони", - сказано у повідомленні.

Відео дня

Зокрема, Залужний розповів Міллі про ситуацію на полі бою.

"Домовилися продовжувати діалог та спільну роботу", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Військова допомога США Україні

24 лютого 2023 року Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 2 мільярди доларів.

У січні президент США Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка M1 Abrams. З них сформують один танковий батальйон.

Воїни ЗСУ проходять навчання з користування американськими бойовими машинами піхоти Bradley.

Конгрес продовжить тиснути на адміністрацію президента Джо Байдена щодо передачі винищувачів F-16 Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: