ЗС РФ, імовірно, застосовуватимуть іранські БПЛА не для завдання ударів по стратегічних цілях, а по тактичних.

Росія відчуває брак озброєння, тому все частіше закуповує його у країнах, на які поширюються жорсткі міжнародні санкції.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

Аналітики зауважили, що ЗСУ вчора вперше прозвітували про збиття іранського БПЛА Shahed-136 в Куп'янському районі, які Росія закупила у Тегерана. Це свідчить про використання іноземних дронів вже безпосередньо на полі бою.

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Проте у британській розвідці вважають, що ЗС РФ, імовірно, застосовуватимуть БПЛА не для завдання ударів по стратегічних цілях, а по тактичних.

Shahed-136 - ударний БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися при нападах на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера Mercer Street у липні 2021 року, пояснюють у розвідці.

"Втрата Shahed-136 поблизу лінії фронту вказує на те, що існує реальна імовірність того, що Росія намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не для стратегічних цілей у глибині української території", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що Росія "майже напевно дедалі частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються".

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й у Харківській області. На Харківщині українські сили звільнили понад 300 населених пунктів, загалом - 3,8 тис.кв. км і близько 150 тисяч населення, хоч реальна кількість "майже вдвічі більша".

Разом з тим, схоже, угрупування військ РФ на річці Оскіл з виходом на адмінкордон Луганської області, де противник зміг раніше закріпитися, може бути розгромленим через відсутність підкріплення.

Станом на 13 вересня тривали бої за контроль над Лиманом, проросійські бойовики та військові напередодні покинули Кремінну, але туди поки не зайшли ЗСУ.

На півдні захисники продовжують бити по логістиці ворога. Росіяни нарощують резерви на лівому Херсонщини.ЗСУ фіксують поодинокі спроби РФ штурмувати деякі ділянки фронту. Однак після жорсткої відсічі окупанти повертаються без техніки та з втратами особового складу.

На думку західних аналітиків, нинішні успіхи контрнаступу ЗСУ можуть стати переломним моментом війни. Та найбільшою несподіванкою він став для самих росіян, переконані у Пентагоні.

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