Контрнаступ ЗСУ під Харковом та на півдні, імовірно, змусив Росію відкласти плани анексії на невизначений термін.

Російське керівництво, схоже, мало намір анексувати Харківську область на початку вересня, але контрнаступ ЗСУ цьому завадив.

Таких висновків дійшли аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні стало відомо, що росіяни під час окупації під'єднали село Козача Лопань (за 10 кілометрів від українсько-російського кордону) до російської енергосистеми.

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Під'єднання окупованих районів є очевидним кроком на шляху до повної економічної та адміністративної інтеграції у склад РФ.

"Контрнаступ ЗСУ під Харковом та на півдні, імовірно, змусив Росію відкласти плани анексії на невизначений термін", - зауважили експерти.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й у Харківській області. На Харківщині українські сили звільнили понад 300 населених пунктів, загалом - 3,8 тис.кв. км і близько 150 тисяч населення, хоч реальна кількість "майже вдвічі більша".

Разом з тим, схоже, угрупування військ РФ на річці Оскіл з виходом на адмінкордон Луганської області, де противник зміг раніше закріпитися, може бути розгромленим через відсутність підкріплення.

Станом на 13 вересня тривали бої за контроль над Лиманом, проросійські бойовики та військові напередодні покинули Кремінну, але туди поки не зайшли ЗСУ.

На півдні захисники продовжують бити по логістиці ворога. Росіяни нарощують резерви на лівому Херсонщини.ЗСУ фіксують поодинокі спроби РФ штурмувати деякі ділянки фронту. Однак після жорсткої відсічі окупанти повертаються без техніки та з втратами особового складу.

На думку західних аналітиків, нинішні успіхи контрнаступу ЗСУ можуть стати переломним моментом війни. Та найбільшою несподіванкою він став для самих росіян, переконані у Пентагоні.

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