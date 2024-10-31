Аналітики визначили імовірне місце розташування ворожої установки.

Російські окупаційні війська, ймовірно, розмістили на території захопленої Запорізької атомної електростанції свою зенітну установку. Про це повідомляє український OSINT-проєкт "КіберБорошно".

Автори проаналізували відео, на якому зафільмовано вогонь ворожої зенітної установки на території ЗАЕС. Аналітики встановили, що на кадрах – шостий енергоблок станції.

"Ворожа ЗУ (зенітна установка, – УНІАН) веде вогонь біля 6 реактору ЗАЕС", – йдеться у повідомленні.

Аналітики визначили імовірне місце розташування ворожої установки:

Також опубліковано відео з вогнем з ворожої установки на території станції.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

21 жовтня 2024 року, через систематичні обстріли з боку РФ Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту. Живлення тоді відбувалось за допомогою лише однієї лінії електропередачі.

Наступного дня, 22 жовтня, фахівці змогли відновити роботу високовольтної повітряної лінії 330 кВ, яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС та об’єднану енергетичну систему України.

На початку жовтня росіяни атакували магістральну підстанцію та знеструмили одну з ліній живлення окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Вас також можуть зацікавити новини: