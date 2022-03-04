Сайт інформує про наслідки війни з Україною для росіян по всьому світу, що й неминуче чекає на білорусів за співучасть у вторгненні.

Задля інформування про катастрофічні наслідки війни з Україною для білоруського народу волонтери зібрали фото- та відеофакти тероризму російських військ, статистику жертв війни і створили сайт https://zastansyadoma.com/

Про це повідомляє комунікаційна агенція Postmen.

"Два роки тому Україна стала домом для понад 5000 білорусів, які знайшли у собі сили виступити проти диктатури та брехні. Сьогодні білоруська влада скеровує свою армію вбивати тих, хто підтримав вас у складний час", - повідомляється на головній сторінці веб-ресурсу.

Сайт інформує про наслідки війни з Україною для росіян по всьому світу, що й неминуче чекає на білорусів за співучасть у вторгненні. Повідомляється про втрати мирного населення України та армії РФ, де кількість загиблих солдат особистого составу сягла вже понад 9000 осіб. Опубліковано відеорозмови з полоненими загарбниками та фото з акцій всесвітньої підтримки України.

Застанься дома містить звернення до матерів, дружин, дочок Білорусі, її солдатів та активістів: "збережіть родину; це не ваша війна, а замовлення на знищення українського народу; виходьте на вулиці, поки не пізно".

"Просимо активно поширювати сайт, відправляючи лінк на телефони, мейли і прямою рекламою на сябрів", - закликають в комунікаційній агенції Postmen.

Як повідомлялось раніше, для інформування громадян Росії про воєнні події та кількість загиблих на території України запущено сайт "Русский корабль". Також було створено документ, що містить головні фейки та відповіді-спростування, за яким можна спілкуватися з росіянами у протидії пропаганді РФ.