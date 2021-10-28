Глава МЗС України наголосив, що Україна нічого не порушила, коли застосувала безпілотник Bayraktar для самозахисту на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здивований, що у Міністерстві закордонних справ Німеччини не відреагували на застосування російськими окупантами заборонених Мінськими домовленостями гаубиць, які мають бути відведеними на визначені відстані від лінії розмежування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час спільної онлайн пресконференції з федеральним радником, віцепрезидентом та головою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом.

Глава МЗС прокоментував заяву Міністерства закордонних справ Німеччини, висловлену 27 жовтня, про стурбованість через посилення бойових дій на Донбасі і про застосування українськими Збройними силами безпілотника Bayraktar.

"Перше: Україна нічого не порушувала. Друге: ми дотрималися необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю і з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист. Третє: на місці партнерів я би був насамперед занепокоєний тим, що гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, знаходилася там, де вона не повинна була знаходитися - набагато ближче до лінії розмежування, ніж це дозволено Мінськими домовленостями", - наголосив Кулеба.

Читайте такожБойовики на Донбасі поранили двох українських військових"Так от, коли чомусь гаубицю підсовують до лінії розмежуванні і обстрілюють наші позиції та вбивають наших солдатів, - то цей факт залишається без належної оцінки. Ми спілкуємося з нашими німецькими колегами. Ми не маємо сумнівів у тому, що вони залишаються принциповими прихильниками мирного врегулювання і намагаються допомогти нам припинити російську агресію проти нашої держави, то ми їм за це дуже вдячні. Але ми переконані, що будь-які оцінки повинні надаватися з урахуванням повного контексту ситуації. Лише тоді вони є об'єктивними і дозволяють цільовій аудиторії цих оцінок правильно сприйняти цю ситуацію", - заявив глава МЗС.

Україна вперше застосувала турецький безпілотник

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2.

У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.

Пізніше Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону Bayraktar проти окупантів.

Автор: Віталій Саєнко