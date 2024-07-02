Доказів фактичної шкоди, завданої українським літакам, мало, а ознаки маніпуляції зображеннями набагато вагоміші.

Заяви Російської Федерації про "нищівний ракетний удар" по українській базі сповнені напівправди. Про це йдеться у матеріалі Kyiv Post.

Видання нагадує, що проросійські соціальні мережі в понеділок стверджували, що дві ракети влучили в авіабазу на півночі України в Полтавській області, в результаті чого було знищено сім винищувачів і вбито або поранено десятки персоналу. Проте перевірка наявних доказів вказує на набагато помірніші результати – разом із інспірованими Кремлем інформаційними маніпуляціями.

"У ретельно відредагованому хвилинному відео з дрона, спочатку опублікованому в прокремлівському Telegram-каналі, ... були зображені авіабази Миргород у Полтавській області, де, за російськими повідомленнями, розміщено дві ракети "Іскандер-М", оснащені касетними боєприпасами. здетонував серед припаркованих українських винищувачів", - пише видання. Відео дня

Водночас Юрій Ігнат, екс-речник ВПС України, підтвердив, що удари були завдані, але спростував повідомлення про завдані значні збитки. Аналітики видання дійшли висновку, що офіційна українська версія подій виглядає точнішою, а твердження росіян про знищення кількох українських літаків видаються перебільшеними – і, можливо, навмисно неправдивими.

"На відео видно, як одна ракета розкидає касетні боєприпаси над південно-західною частиною аеродрому, а друга ракета вдаряє по майданчику стоянки в тому ж районі. На перших 30 секундах відео, значно збільшеному, видно аж сім винищувачів Су-27, припаркованих біля руліжних доріжок на західній частині аеродрому. ... У тих частинах відео, де показано удар касетним боєприпасом, не видно жодного українського літака, можливо, через те, що безпілотник був далеко і його поле зору було обмежене. Однак у тій самій сцені, показаній раніше на відео, дійсно містилася авіація, але після удару не було вторинних вибухів, і деякі паркувальні місця здаються порожніми", - пише ЗМІ.

Автори резюмують, що вибухи та пожежа після другого ракетного удару були, швидше за все, наслідком успішного влучення в готові до використання авіаційні боєприпаси, які зберігалися на пероні стоянки, а не в український винищувач.

Удар РФ по Миргороду - що відомо

У понеділок, 1 липня, російські прокремлівські пабліки поширили відео атаки по аеродрому Миргород. Вони заявляли про удар ОТРК "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною, внаслідок якого, як стверджувалося, було знищено і пошкоджено певну кількість літаків Су-27.

Згодом ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив атаку по аеродрому Миргород. За його словами, "є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення".

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