За словами Олександра Коваленка, ворогу вкрай бракує техніки.

Збільшення російським правителем Володимиром Путіним чисельності Збройних сил РФ свідчить про проблеми ворога у війні з Україною - йому не вистачає людського ресурсу, яким він намагається компенсувати брак техніки. Про це в коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну це можна назвати традиційними діями - росіяни регулярно збільшують загальну кількість армії.

"Це виключно підкреслює той факт, що у них виникають проблеми в війні з Україною, тому що їм не вистачає людського ресурсу, який стає основним на фоні того, як зменшується кількість техніки", - розповів Коваленко. Відео дня

За його словами, кожну одиницю техніки росіяни намагаються компенсувати відповідною кількістю людського ресурсу і саме для цього збільшують кількість армії.

"В майбутньому взагалі російська армія перетвориться в великий маршовий батальйон, який буде складати переважно піхота з дуже малою кількістю техніки. Бо у них вже зараз свого виробництва майже немає - є відновлення, але виробництва немає", - сказав експерт.

Він підкреслив, що Кремль хоче мобілізовувати більше людей, при цьому "люди не йдуть".

"Навіть зараз щоб мобілізувати добровільно, вони пропонують 2 млн рублів. І у них є ці проблеми з мобілізацією зараз, і надалі це буде більш репресивний формат, бо ніхто не хоче йти в їхню армію", - резюмував Коваленко.

Збільшення чисельності армії РФ

У понеділок, 16 вересня, правитель РФ Володимир Путін збільшив чисельність Збройних сил РФ. Згідно з його указом, штатна чисельність ЗС РФ збільшується до 2 млн 389 тисяч осіб, у тому числі 1,5 млн становитимуть військовослужбовці.

Згідно з минулорічним указом Путіна чисельність військовослужбовців в РФ становила 1 320 000 осіб.

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