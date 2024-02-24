За словами президента, цей літак було збито украхнською зброєю.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував збиття російського літака А-50 у небі над Краснодарським краєм Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо.

"Що стосується А-50 та інших літаків наших ворогів - це результат, у будь-якому випадку, нашого союзу України і партнерів", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україні було би дуже складно без союзу з партнерами.

"А на деяких напрямках і неможливо боронити свою державу. Ми за це вдячні нашим, безумовно, військовим, нашому народу і нашим всім партнерам", - сказав глава держави.

При цьому він узагальнено відповів про деталі збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

За його словами, якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України - застосовуємо зброю від міжнародних партнерів, а якщо на інших напрямках - то застосовуємо українську зброю.

"Україна не має можливості, не має права і ніколи цього не буде - не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території", - наголосив Зеленський.

Збиття російського літака А-50

Напередодні над Азовським морем ліквідували ще один А-50. Він впав у селищі Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ.

Пізніше цю інформацію підтвердили в ЗСУ. Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував момент збиття російського літака, який зняли на відео очевидці.

"Баян, ТЬІ гдє?" А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества"! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!" - написав він у своєму Telegram-каналі.

Вас також можуть зацікавити новини: