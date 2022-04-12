Як повідомив Єрмак, відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для України буде більше зброї. Йдеться про поставки від країн ЄС.

Як повідомив Єрмак у своєму Telegram, відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Головний дипломат Жозеп Боррель розповів про її результати.

"За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС усі 27 країн Європейського Союзу підтримали постачання зброї Україні", – сказав Єрмак, посилаючись на заяву Борреля.

За словами глави ОП, ЄС пришвидшується, але потрібно працювати ще швидше.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не отримує стільки зброї, скільки необхідно, щоб деблокувати Маріуполь та швидше закінчити цю війну.

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