Завтра відбудеться засідання безпекової підгрупи ТКГ щодо ситуації на сході України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовленість щодо узгодження режиму тиші на Донбасі перебуває на фінальній стадії переговорів в рамках Тристоронньої контактної групи.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу щодо вручення ліцензії на експлуатацію ядерної установки «СВЯП-2» (сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу) у Чорнобилі.

«Я вважаю, що ми вже на фініші цього узгодження. Засідання Тристоронньої контактної групи, перш за все її безпекової підгрупи, буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, всі сторони вже все погодили, але не погодили тільки документальне формулювання цієї згоди», - заявив він.

За його словами, українська сторона дуже прагне відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. «Ми дуже хочемо, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, українська сторона вже все для цього зробила», - наголосив глава держави.

Відновлення режиму тиші на Донбасі

19 квітня політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" доручили ТКГ вдосконалити режим тиші. Також вони домовилися працювати над узгодженням кластерів для виконання Мінських угод.

20 квітня робоча підгрупа з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей взяла за основу український проект документу про узгодження Доповнення до заходів із посилення режиму припинення вогню на Донбасі.

25 квітня голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що український проект документу про узгодження Доповнення до заходів із посилення режиму припинення вогню на Донбасі обговорюватиметься 27 квітня робочою підгрупою в ТКГ.

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Автор: Костянтин Гончаров