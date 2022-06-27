Президент вважає можливий напад російських військ на Одеську область з боку Придністров'я глобальною помилкою.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що можлива атака з боку Придністров'я, на території якого перебувають російські військові, буде ляпасом, на який Україна відповість ударом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спільної прес-конференції з президентом Молдови Майєю Санду в Києві.

Глава держави повідомив, що обговорив з колегою ризики можливих загроз безпеці з боку Придністров'я.

"Для наших обох країн це дуже важливо. Ми піднімали це питання сьогодні з пані президентом з приводу ризиків. Я б не назвав би удари з боку Придністров'я по Україні. Якщо і буде, я вважаю, це буде глобальна помилка. Ми ті чи інші сигнали отримуємо. Вони неприємні. Але ці люди повинні знати, вони знаходяться в Придністров'ї на тимчасово окупованій території Молдови, - що для нас це буде не удар, а ляпас, а ми точно відповімо ударом", - заявив Зеленський.

При цьому, глава держави вважає, що перш за все всім необхідно робити так, щоб не було дестабілізації в регіоні. "І ми всіляко це показуємо. Ми зараз воюємо з Росією на нашій землі. Хоча ви бачили, що були ракетні удари, і не один раз, і з боку Білорусі. До речі, я звертався до білоруського народу, який нам дуже дружній, історично завжди нас підтримував, вони не підтримують війну проти України", - заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна в разі ризиків буде відповідно реагувати.

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускати, що Росія здатна використовувати Придністров'я за білоруським сценарієм.

Президент Володимир Зеленський вважавши атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють всього 3 тисячі. Проте контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилювати.

25 травня в невизнаному Придністров'ї відмовилися від ідеї мобілізації через масові від'їзди.

3 червня спікер голови Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук не очікує нападу окупантів з боку Придністров'я.

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