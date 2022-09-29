Президент подякував США за "вагомий" новий пакет оборонної допомоги для України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що кожен наступний ескалаційний крок Росії лише підтверджує, що світ повинен діяти ще жорсткіше стосовно окупанта.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні хочу ще раз подякувати Сполученим Штатам Америки і особисто президенту Байдену за новий пакет оборонної підтримки для нашої держави обсягом понад 1 мільярд доларів. Це дійсно вагомо", - зазначив Зеленський.

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"І якщо хтось там в Росії думає, ніби вони зможуть "проскочити" з усім тим, що вони роблять на окупованій території, якщо хтось там в Росії сподівається, що світ зрадить своїм же цінностям, злякавшись якихось чергових російських оголошень про анексію, то вони, в Росії, помиляються. Кожен наступний ескалаційний крок окупанта лише підтверджує той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше", - продовжив президент.

Новий пакет санкцій проти Росії: деталі

28 вересня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Єврокомісія у новому пакеті антиросійських санкцій пропонує заборонити імпорт російських продуктів на 7 млрд євро.

Передбачається запровадити нові експортні обмеження, а також заборонити європейським громадянам обіймати керівні посади у держкомпаніях РФ.

Водночас, наголосив він, важливо "працювати ефективніше із впровадженням обмеження ціни на російську нафту".

Раніше, 27 вересня, міністр з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що у Європейському Союзі працюють над якомога швидшим запровадженням нових санкцій проти Росії за проведення псевдореферендумів на окупованих нею українських територіях.

Після псевдореферендумів ЄС вирішив запровадити восьмий пакет санкцій проти РФ. Обмеження цін на нафту у пакет, скоріш за все, не включать, тому що все ще обговорюються деталі.

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