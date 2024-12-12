Окрему й детальну увагу приділили забезпеченню дронами та роботі з ними.

Президент України Володимир Зеленський на виїзній зустрічі з командирами домовився розв'язати ряд питань. З метою вирішення цих питань у постійній комунікації з військовими перебуватиме заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса.

Як повідомляє сайт президента, на Запоріжжі глава держави зустрівся з командирами батальйонів і рот 65-ї окремої механізованої бригади, 118-ї окремої механізованої бригади і 128-ї окремої бригади ТрО Збройних Сил України, щоб обговорити загальну ситуацію на фронті, наявні проблеми, а також те, як їх можна подолати.

Зокрема, йшлося про підготовку мобілізованих воїнів.

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Зеленський зазначив, що очікує на зміни в навчальних центрах. Крім того, потрібно дати змогу проходити базову загальновійськову підготовку під керівництвом інструкторів бригад і командирів, із якими військові безпосередньо виконуватимуть бойові завдання.

"Потрібні зміни в тренуванні військових - у навчальних центрах. Також у самих бригадах увесь ефективний досвід навчання треба масштабувати і швидше. Бойова бригада - часто це найкращий інструктор", - повідомив Зеленський у вечірньому зверненні.

Окрему й детальну увагу приділили забезпеченню дронами та роботі з ними. Зеленський доручив Кабінету Міністрів і Міністерству оборони закрити нагальні потреби підрозділів і надалі робити це щомісяця.

"Дуже правильна річ - це кошти прямо в бригади, щоб вони на власний розсуд купували дрони - саме які їм потрібні. Кошти ми збільшуємо. Робота з дронами теж має завжди змінюватись - тому, що має адаптуватися під розвиток бойової ситуації. Війна вимагає змін, щоб берегти життя. Життя наших хлопців і захищати Україну", - відзначив президент.

Крім того, обговорили розвиток системи протидії ворожим розвідувальним дронам. Є успішні результати, домовилися масштабувати їх на інші військові частини.

Водночас, сказано, що заступник керівника Офісу Президента полковник Павло Паліса перебуватиме в постійній комунікації з командирами, щоб досягти максимальних результатів у тих питаннях, які домовилися розв’язати.

Ще глава держави повідомив, що провів засідання Ставки сьогодні саме на Запоріжжі, і передусім щодо ППО, стабілізації фронту, досягнення українських основних безпекових завдань. Зеленський відзначив:

"Нам потрібен справжній мир, а отже, ми маємо бути дійсно сильними саме для цього. І маємо робити все, щоб кожен день наближав нас до миру".

Також, президент представив генералам та офіцерам нового командувача Сухопутних військ, генерал-майора, сильного воїна Михайла Драпатого.

За словами Зеленського, Драпатий отримав чіткі завдання, готовий виконувати. Президент очікує від нього результатів.

Своєю чергою, як відзначив Драпатий, він вдячний за довіру очолювати найпотужніший і найчисельніший вид ЗСУ.

"Зі свого боку .я зроблю все, щоби вид розвивався, набував відповідних спроможностей і був готовий до усіх викликів, які нас очікують у майбутньому. Люди, технології, управлінські процеси - мої пріоритети в діяльності", - наголосив Драпатий.

Підготовка новобранців в Україні

Як повідомляв УНІАН, військовозобов’язані, яких мобілізували з 1 листопада, будуть проходити у навчальних центрах 45-денну військову підготовку. Раніше підготовка мобілізованих тривала 30 днів.

Водночас, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко не виключає, що тривалість Базової військової підготовки може бути збільшена й до двох місяців. Збільшення часу на проходження базової військової підготовки мобілізованими пояснюється змінами в армії, пов'язаними зі збільшенням кількості номенклатури зброї та розширенням необхідних навичок.

У небі над Україною швидко розвивається новий вид війни: безпілотники все частіше використовуються для атак не на бронетехніку чи бойові позиції, а на інші дрони.

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