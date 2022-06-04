Наші герої тримають позиції і роблять все, щоб завдати ворогу максимальних втрат.

Росія свідомо знищує українську культуру та історичну спадщину, соціальну інфраструктуру, житлові будинки.

Про це йшлося у вечірньому відеозверненні президента Володимира Зеленського.

"Російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області, Харківщину. Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також дуже важко в Лисичанську, Мар’їнці, Кураховому, інших містах і громадах Донбасу. Постійні авіаційні удари, артилерійські, ракетні обстріли. На ранок сьогоднішнього дня загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України вже 2503. Наші герої тримають позиції і роблять все, щоб завдати ворогу максимальних втрат", - заявив Зеленський.

Коментуючи знищення Всіхсвятського скиту Святогірської лаври на Донеччині, він акцентував - росіяни знищують все, потрібне для нормального життя українців.

"Росія свідомо знищує українську культуру та історичну спадщину, як і соціальну інфраструктуру, житлові будинки - усе, що необхідно для нормального життя. Держава, яка це робить, не може бути членом ЮНЕСКО, залишатись в ООН, ніби нічого не сталося", - наголосив він.

Як писав УНІАН, раніше в ОПУ заявили, що війна з Росією може припинитися в будь-який момент.

За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, РФ сподівається на затяжну війну і перемогу користуючись з кількості своїх людей.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що перемога у війні займе кілька місяців.

За словами іншого радника голови ОПУ, Михайла Подоляка, "якщо рахувати по накопиченій зброї, війна може затягнутися на термін від двох до шести місяців", а міністр оборони Олексій Резніков прогнозує завершення війни до кінця року.

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