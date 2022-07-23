Український лідер впевнений, що суспільство не готове домовлятися з диктатором після п'яти місяців жорстоких бомбардувань.

Президент України Володимир Зеленський вважає наразі неможливими переговори з російських диктатором Володимиром Путіним. На його переконання, суспільство також не готове домовлятися з агресором.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Український лідер наголосив, що Москва відмовлялася йти шляхом дипломатичних переговорів, а Путін три роки не відповідав йому навіть на телефонні дзвінки.

"Він прийшов сюди, не розмовляючи, вбив людей, переселив 12 мільйонів, а тепер каже, що Україна не хоче вести переговори. Вони просто вбивають людей, руйнують міста, заходять до них, а потім кажуть: "Давайте домовлятися". З ким вони можуть поговорити? З камінням? Воно вкрите кров'ю, і цю кров неможливо змити. Ми не дозволимо їм змити це", – заявив президент.

Зеленський додав, що українське суспільство зараз теж не готове домовлятися з агресором.

"Суспільство вважає, що спочатку мають бути звільнені всі території, а потім уже можна буде домовлятися про те, що робити і як нам жити у майбутні століття. Наші люди переконані, що ми можемо це зробити. І чим швидше ми це зробимо, тим менше загине", – додав він.

Зеленський зізнався, що Україна залюбки обрала б невійськовий шлях деокупації своїх територій, але "ми маємо справу з тим, з ким маємо".

"Поки їм не розіб'ють обличчя, вони нічого не зрозуміють", – сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Україна зараз фактично не веде мирні переговори з Росією. За словами радника голови ОП, члена переговорної делегації Михайла Подоляка, ніяких підстав для відновлення переговорів з Російською Федерацією наразі немає.

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