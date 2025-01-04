Президент заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стосовно ситуації в Курській області.

У Курській області в районі села Махновка в боях за 3 і 4 січня російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів, а також російських десантників. Про розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він повідомив, що заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стосовно ситуації в Курській області.

"Зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі одного села Махновка російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів та російських десантників. І це відчутно", - заявив президент.

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При цьому президент відзначив українських військових, які знищують російських окупантів. Зеленський додав:

"Загалом я хочу відзначити за професійні та результативні дії наших воїнів Сил спеціальних операцій та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади".

Війна в Україні - участь солдатів з КНДР

Солдати армії Північної Кореї понапивалися у новорічну ніч, їхній бойовий дух впав. Як зазначається у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 31 грудня та 1 січня росіяни продовжили залучати підрозділи армії Корейської Народно-Демократичної Республіки до ведення бойових дій у Курській області Росії.

Водночас, підкреслили в ГУР, північнокорейські підрозділи продовжують зазнавати значних втрат серед особового складу.

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