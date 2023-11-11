Окупанти намагаються щось збити.

Після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що ЗСУ помстяться окупантами за сьогоднішні атаки по Херсонщині, в окупантів біля Херсона почала "істерично" працювати ППО.

По ним у тимчасово окупованому Скадовську "щось летить". Армія РФ намагається збити ціль. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнку, показавши фото.

"По окупантам у Скадовськ знову щось летить. ППО істерично намагається збити", - заявив він.

Зеленський пообіцяв РФ відповідь за обстріли Херсона

Сьогодні під час вечірнього звернення до українців президент Зеленській пообіцяв, що Сили оборони України дадуть відповідь РФ на сьогоднішні обстріли Херсонщини. Як відомо, в річницю деокупації Херсона ворога вбив там обстрілами чоловіка, ще кілька людей отримали поранення.

Зеленський натякнув, що ЗСУ помстяться за це так, як це робили завжди.

Вас також можуть зацікавити новини: