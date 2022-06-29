Зеленський наголосив, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній удар Росії по Миколаєву доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на Росію недостатньо.

Про це президент повідомив у відеозверненні.

"НАТО змінює свою стратегію у відповідь на агресивну антиєвропейську політику Росії та російську війну проти нашої держави. Очевидно, що гарантувати безпеку у Європі в таких умовах неможливо без нашої держави. І ми зробимо все, щоб ця очевидність була трансформована в конкретні рішення – для України, для Альянсу", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки.

"Вони в нас будуть, і я сьогодні звернувся із закликом до членів НАТО знайти такий формат рішень, який передбачав би повноцінну участь України в нашій спільній європейській архітектурі безпеки. Закликав держави НАТО прискорити постачання систем протиракетної оборони для України та значно посилити тиск на державу-терориста", - додав глава держави.

На його думку, один лише сьогоднішній удар Росії по Миколаєву – одразу 10 ракет по цивільних обʼєктах – доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на Росію недостатньо.

"Одна з цих ракет, надзвукова протикорабельна ракета "Онікс", зруйнувала звичайну п'ятиповерхівку. Розбір завалів тривав протягом дня. Станом на цей час відомо про п'ятьох загиблих. А ще удар по Очакову, по Дніпру, продовжилися російські обстріли на Харківщині, в Сумській області, також на Донбасі", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, зранку 29 червня у Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу постраждав п’ятиповерховий житловий будинок. Повідомлялось спочатку про 3 загиблих, 5 поранених. Згодом рятувальники дістали з-під завалів п'ятиповерхового житлового будинку тіло ще двох мешканців, таким чином кількість загиблих зросла до п'яти.