Президент був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині.

Президент Володимир Зеленський розповів подробиці вчорашнього візиту до Дніпропетровської області.

Про це він заявив у своєму відеозверненні за підсумками 135-го дня повномасштабної війни, записаного під час повернення з робочої поїздки до Дніпропетровської області.

"Сьогодні увесь день працював на виїзді – у Дніпрі та в області, у Кривому Розі. Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям і дівчатам, які тримають область. Вручив "Золоту Зірку" Герою України підполковнику Олегу Грудзевичу – командиру танкового батальйону. Завдяки його особистій хоробрості підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу. Дуже сильна людина, відчувається", - заявив глава держави.

Також, за словами Зеленського, він відвідав у Дніпрі знамениту лікарню імені Мечникова, "щоб особисто подякувати нашим особливим героям – усім лікарям, медичним сестричкам, які щоденно і з 24 лютого, і з 2014 року рятують наших військових, цивільних після поранень".

"Вони надзвичайно успішні на своїй передовій і подарували другий день народження, зберегли життя тисячам наших людей. Вручив державні нагороди нашим захисникам, які відновлюються після поранень. Я справді дуже вдячний за всі теплі слова, які почув сьогодні у Дніпрі, почув на передовій. Дякую насамперед вам", - сказав президент.

Візит Зеленського на передову:

8 липня 2022 року президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції української армії в Дніпропетровській області. Під час свого візиту глава держави вручив нагороди українським бійцям.

Крім цього, Зеленський провів нараду в Криворізькому районі щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах і підрозділах.

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