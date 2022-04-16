Президент перерахував фактори, від чого залежить пришвидшення закінчення війни Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський перерахував фактори, від чого залежить пришвидшення завершення війни Росії проти України.

Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення.

Він висловив впевненість, що українські захисники та захисниці можуть бачити повідомлення в іноземних та українських медіа про те, як довго може тривати війна Росії проти України.

"Одні говорять, що кілька тижнів. Інші, що кілька років. Хтось каже, що війна буде продовжуватись до кінця цього року, а хтось радить готуватись до постійної конфронтації з Росією, поки вона існуватиме", - сказав президент.

"Звісно, я також чую різні прогнози, маю набагато більше різної інформації, ніж публікують деякі ЗМІ про наміри й можливості російської армії, про потенціал російської економіки, про емоційний стан суспільства в РФ. Усе це треба враховувати, перш ніж говорити, скільки ще триватиме війна. А отже, треба враховувати ефективність інструментів впливу на Росію, які застосовує Україна та уся наша антивоєнна коаліція проти агресії Росії", - додав глава держави.

"Успіхи наших військових на полі бою дійсно вагомі, дуже. Історично значущі, але ще не достатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше. Санкції проти Росії дуже серйозні, економічно болісні, але ще не достатні, щоб російська воєнна машина залишилась без засобів для існування", - зазначив Зеленський.

У цьому зв'язку він підкреслив, що "просуваємо сильніші, більш руйнівні" санкції.

"Тож насправді саме на цих двох напрямках і визначається, скільки триватиме ця війна. Я завжди кажу всім нашим партнерам, з якими обговорюю це питання, що від обсягу підтримки для України напряму залежить і настання миру. Залежить буквально те, скількох ще українців і українок встигнуть убити окупанти. Якщо хтось каже рік чи роки, я відповідаю: у ваших силах зробити війну значно коротшою. Чим більше і чим швидше ми отримаємо усю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, і тим скоріше буде мир. Чим більше і чим швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили, тим скоріше буде мир. Чим швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти Росії та повне блокування її банківського сектору, - це обов'язкові до миру, тим скоріше закінчиться війна", - наголосив президент.

Він додав, що "завдання номер один - прискорення миру".

"Наші Збройні сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізують контрнаступи, вони вже так закошмарили, у правильному сенсі цього слова, російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, президент Зеленський заявив, що Росія назавжди програла Україну.

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