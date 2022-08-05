Уряд Канади також відзначив військові ризики транспортування газу через Україну.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення уряд Канади засумнівався в здатності української газотранспортної системи замінити "Північний потік".

Про це заявив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон, повідомляє Bloomberg.

За словами Вілкінсона, рішення Канади повернути в Європу газову турбіну "Газпрому" пов'язано з тим, що "Північний поті " – це безальтернативний газовий маршрут для Німеччини.

"Прокачування до Німеччини через трубопроводи, що ведуть з Росії через Україну, були б значно нижчими, ніж ті, на які здатний "Північний потік", — сказав Вілкінсон.

Уряд Канади також відзначив військові ризики транспортування газу через Україну, а також те, що Росія точно так само могла б знайти причини для зменшення поставок через українську ГТС.

Вілкінсон додав, що рішення Канади щодо турбіни було ухвалено в тісній консультації з її союзниками по НАТО.

Посол України в Канаді Юлія Ковалів, яка виступала відкинула його аргументи. "Це неправда, що Україна не може замінити газовий транзит до Німеччини. (Українська ГТС - ред) - це єдиний трубопровід, де у російського монополіста "Газпром" немає частки, і він працює навіть під час війни", — сказала вона.

Оператор ГТС України неодноразово заявляв, що українські трубопроводи здатні транспортувати до Європи понад 200 млн куб.м газу на добу, тоді як загальна потужність "Північного потоку" – лише 167 млн куб. м (зараз він працює всього на 20% потужності).

Війна в Україні та ситуація з турбіною:

20 червня 2022 року Росія заявила, що готова постачати газ по "Північному потоку" в повному обсязі, але для цього Європа повинна повернути відремонтовані турбіни.

8 липня Москва заявила, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.

9 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що Канада домовилася з Німеччиною про повернення турбіни Siemens для "Північного потоку".

9 липня міністр закордонних справ Мелані Жолі заявила, що Канада зробить виключення з введених проти РФ санкцій і поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу "Північний потік" і зараз проходить технічне обслуговування на канадському об'єкті, що належить компанії Siemens.

Планувалося, що турбіну спочатку відправлять до Німеччини, а потім доставлять "Газпрому". У Німеччині вважали, що повернення турбіни позбавить Росію приводу підтримувати поставки значно нижче нормального рівня.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики зробили спільну заяву у зв'язку з рішенням Уряду Канади видати дозвіл на повернення до ФРН відремонтованої турбіни "Північного потоку-1". Як наголошується в заяві, "цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності Москви".

У Держдепартаменті США підтримали рішення Канади щодо повернення турбіни для "Північного потоку". Там вважають, що завдяки цьому Німеччина та інші європейські країни зможуть поповнити свої запаси газу, що підвищить їх енергетичну безпеку і стійкість, і дозволить протистояти використанню Росією енергетики в якості зброї.

10 липня 2022 року Канада прийняла доленосне рішення щодо"Північного потоку".

13 липня 2022 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає помилковим рішення Канади передати Німеччині турбіну для "Північного потоку", але "зради" в цьому не бачить.

16 липня 2022 року "Газпром" запросив документи для вивезення з Канади турбіни для "Північного потоку".

25 липня 2022 року російський монополіст "Газпром" заявив, що з технічних причин зупинить ще одну турбіну Siemens.

29 липня 2022 року заступник голови правління "Газпрому" Віталій Маркелов звинуватив компанію Siemens в тому, що вона нібито усунула не більше чверті виявлених несправностей на турбінах газопроводу "Північний потік-1".

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