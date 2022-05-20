Президент дякує тим українцям, які на тимчасово окупованих Росією українських землях не припиняють боротися з окупацією.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що треба боротися й надалі, поки українська земля не буде очищена від російських загарбників.

Про це глава держави заявив під час вечірнього звернення.

Зеленський наголосив, що усе, що російська армія зробила за час із 24 лютого у цьому році, і до того, з 2014 року, потребує справедливої відповіді.

"По-перше, це звільнення. Ми маємо битися, поки не очистимо нашу землю від окупантів і поки не гарантуємо Україні безпеку", - наголосив Зеленський.

"По-друге, це притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. І в українських судах, і в міжнародному трибуналі, і просто на полі бою, поки війна триває", - додав президент.

"Але, по-третє, ми працюємо й над тим, щоб Росія так чи інакше компенсувала все, що вона знищила в Україні. Кожен спалений дім. Кожну зруйновану школу, зруйновану лікарню. Кожен підірваний будинок культури та обʼєкт інфраструктури. Кожне знищене підприємство. Кожен зупинений бізнес, кожну втрачену гривню – людьми, підприємствами, громадами й державою", - повідомив Зеленський.

Також він подякував усім українцям. які в умовах російської окупації продовжують боротися проти загарбників.

"Обов'язково сьогодні хочу подякувати нашим людям, які не припиняють боротися з окупацією. І особливо тим, хто зараз на території, яка тимчасово під контролем Росії, її армії. Зокрема, рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест, заслуговують підтримки від усіх нас. Дякую вам", - наголосив Зеленський.

"Кожен і кожна мають показувати, що в окупантів немає жодного права щось вирішувати на нашій землі. Це важливий компонент нашої перемоги", - підкреслив президент.

Нагадаємо, Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time.

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