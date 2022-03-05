Він підкреслює, що захоплюється кожним українцем та українкою, які протестують з національним прапором, показуючи російським військовим, що вони програють.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що український народ чинить спротив і там, де російським окупантам вдалося пройти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Український народ чинить спротив і там, де окупантам вдалося пройти. На жаль. Але ненадовго пройти. Я захоплююся кожним українцем, кожною українкою, які протестують. Які беруть національний прапор і показують російським військовим, що вони програють. Програють обов'язково. Бо неможливо виграти у людей, які без зброї в руках зупиняють військову техніку. Які відмовляються брати що завгодно із рук окупантів. Яким складно, яким небезпечно. Але вони не втрачають слово "гідність". І ніколи не втратять", - наголосив президент.

Розпочата десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку.

Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що військові ресурси ворожих військ в Україні закінчуються, потім настане логістичний колапс.

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