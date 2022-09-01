Президент наголосив, що хоч би що російські окупанти не зруйнували - усе буде відновлено та відбудовано.

Президент Володимир Зеленський заявив, що як би російські окупанти не хотіли знищити Україну, українські діти все одно здобуватимуть гуманістичну освіту, яка побудована на відкритості світу та найкращих людських цінностях.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні в нашій державі почався новий навчальний рік, як це і має бути. Попри все. Понад півроку повномасштабної війни. Надзвичайні руйнування, яких завдали нам окупанти. Але навчання українських дітей триває. Відбувається в різних форматах, однак всюди системно, професійно. І я вдячний усім нашим освітянам, які й далі працюють і гарантують своєю увагою до дітей, що в усіх юних українців і українок є змога стати освіченими й жити гідним сучасним життям", - зазначив президент.

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За його словами, сьогодні до перших класів пішли понад 300 тисяч учнів, а загалом до шкіл - майже 4 мільйони дітей.

"Тож, окрім багатьох інших висновків, сьогодні можна зробити дуже важливий політичний висновок – про стійкість нашої держави, про силу нашого суспільства. Наші освітні інституції дієві. Наша держава й місцеві громади забезпечують відновлення навчання навіть у тих районах, у яких при окупації школи були зруйновані", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні відвідав одну зі шкіл в Ірпені Київської області, які відновили після ворожих обстрілів.

"1300 учнів і учениць здобуватимуть там освіту. Діти пішли в перший клас, як це й заведено. Я був щасливий побачити, як вони починають вчитись і в яких умовах це відбувається. Хороша, комфортна, по-людськи тепла школа. І так само буде на всій території нашої держави, з якої ми обовʼязково виженемо окупантів", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що хоч би що російські окупанти не зруйнували - усе буде відновлено та відбудовано.

"Хоч би як вони хотіли знищити Україну та українське, наші діти все одно підуть у свої школи, у свої університети й будуть абсолютно вільно здобувати освіту. Національну освіту. Гуманістичну освіту. Таку освіту, яка побудована не на брехні й пропаганді, яку поширює держава-терорист, а на реальних знаннях, на відкритості світу, на найкращих людських цінностях", - додав Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський звернувся до учнів і студентів на честь 1 вересня.

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